Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadisi andı

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Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis'i andı
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 13.01.2019
Fenerbahçe Kulübü, efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle video yayımlayarak andı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Yerin hiçbir zaman dolmayacak" başlığıyla yayımlanan, "EfsanelerÖlmez" etiketli videoda, Lefter Küçükandonyadis'in Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden bazılarına yer verildi.
Fenerbahçe'de 1947-1951 ve 1953-1964 yıllarında forma giyen efsane futbolcu kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Sadece Fenerbahçe'nin değil, A Milli Futbol Takımı'nın da efsanesi olan Lefter Küçükandonyadis'in ismi bu sezon Spor Toto Süper Lig'e verildi.
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