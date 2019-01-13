13 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis'i andı

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadisi andı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 13.01.2019 Giriş Tarihi: 13.01.2019

Kulübü, efsane futbolcusu 'i ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle video yayımlayarak andı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Yerin hiçbir zaman dolmayacak" başlığıyla yayımlanan, "EfsanelerÖlmez" etiketli videoda, 'in formasıyla attığı gollerden bazılarına yer verildi.

Fenerbahçe'de 1947-1951 ve 1953-1964 yıllarında forma giyen efsane futbolcu kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Sadece Fenerbahçe'nin değil, A Milli Futbol Takımı'nın da efsanesi olan Lefter Küçükandonyadis'in ismi bu sezon 'e verildi.

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