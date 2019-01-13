13 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Tribünden düşen Soner taburcu edildi

Tribünden düşen Soner taburcu edildi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Erzurumspor maçında kaza geçiren taraftar hastaneden çıktı. Başkan Koç da 'i yalnız bırakmadı.

-BB Erzurumspor karşılaşması sırasında tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan sarı-lacivertli taraftar Emre , tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ergen'i Fenerbahçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı. Başkan Koç, "Çok mutluyuz. 26 gün sonra Soner'in buradan sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Herkese geçmiş olsun diyorum. İnşallah Emre ile ilk maçı ailesiyle beraber bizim yönetim locasında seyrederiz" şeklinde konuştu.

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