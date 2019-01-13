13 Ocak 2019, Pazar
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Tribünden düşen Soner taburcu edildi
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Erzurumspor maçında kaza geçiren taraftar hastaneden çıktı. Başkan Koç da Soner Ergen'i yalnız bırakmadı.
FEnerbahçe-BB Erzurumspor karşılaşması sırasında tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ergen'i Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı. Başkan Koç, "Çok mutluyuz. 26 gün sonra Soner'in buradan sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Herkese geçmiş olsun diyorum. İnşallah Emre ile ilk maçı ailesiyle beraber bizim yönetim locasında seyrederiz" şeklinde konuştu.
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