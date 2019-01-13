13 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Jailson bıraktığı yerden

Jailson bıraktığı yerden
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Alkmaar maçında orta sahayı toparlayan Jailson “Ben bu takımda banko oynarım” mesajı verdi

derbisi sonrası aldığı 8 maçlık ceza nedeniyle forma giyemeyen ve ilk kez maçında yeniden çubuklu formayı giyen Jailson ortaya koyduğu performansla 'ın yüreğine adeta su serpti. Brezilyalı ön libero formuyla sanki hiç maç eksiği yokmuş izlenimi bıkraktı.

İYİ VE SERT ÇALIŞTIK...

Jailson, 3-2 kazanılan AZ Alkmaar maçının ardından, "Çok iyi ve sert bir hazırlık dönemi geçirdik. Alkmaar maçını kazanmak özgüven açısından bizim için önemliydi" açıklamasını yapmıştı.

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