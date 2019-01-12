Volkan Demirel 139 gün sonra sahada

Fenerbahçe’de Volkan Demirel, 139 gün sonra Az Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında sahalara geri döndü.

Fenerbahçe ile Az Alkmaar arasında oynanan hazırlık maçında Volkan Demirel, 139 gün sonra sahalara döndü. Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz haftalarda affedilen Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin Az Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçında formayı giydi. Kaptan olarak sahaya çıkan Demirel son olarak Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Göztepe müsabakasında forma giymişti.