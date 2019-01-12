12 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Volkan Demirel 139 gün sonra sahada

Volkan Demirel 139 gün sonra sahada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2019

’de , 139 gün sonra ile oynanan hazırlık maçında sahalara geri döndü.

ile arasında oynanan hazırlık maçında , 139 gün sonra sahalara döndü. Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan ve geçtiğimiz haftalarda affedilen Volkan Demirel, sarı-lacivertlilerin Az Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçında formayı giydi. Kaptan olarak sahaya çıkan Demirel son olarak 'in 3. haftasında oynanan müsabakasında forma giymişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçede Comolliye sürpriz teklif! Ayrılıyor mu? F.Bahçe'de Comolli'ye sürpriz teklif! Ayrılıyor mu?
Soldado gidiyor o geliyor! Soldado gidiyor o geliyor!
Fenerbahçeden ses getirecek transfer hamlesi Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör