Transferler gecikti

Kanarya, Belek kampını kondisyon yüklemesiyle geçirdi Enkaza dönmüş takımı toparlayabilmek kolay iş değildi.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını kabus gibi geçirmişti. Ersun Yanal'la birlikte yeni bir sayfa açmak isteyen sarı-lacivertliler, Belek kampını kondisyon yüklemeleriyle geçirdi. Lakin ilk yarıda 120-130 kilometre koşu mesafelerini bulan Fenerbahçe'nin bundan çok daha fazlasına ihtiyacı vardı. Kendilerine olan güvenlerini tamamen kaybetmiş, adeta enkaza dönmüş takımı toparlayabilmek öyle kolay iş değil. Bir de düşük oyuncu profili sıkıntısı var tabi...



İHTİYAÇLAR ÇOK NETTİ AMA...

İhtİyaçların bu kadar net bir şekilde görüldüğü ortamda kampa yetiştirilebilen tek transfer Sadık Çiftpınar oldu. Kampa yetişmeyen, takım arkadaşlarına alışma dönemini iyi geçiremeyen transferlerin Fenerbahçe'ye ne kadar katkı vereceği kocaman bir soru işareti! 17. sırada bulunan bir takımın yönetiminin elini daha çabuk tutması, transfer işlerini daha önce halletmesi gerekirdi.



DAMİEN COMOLLİ'NİN HATASI

Şimdilerde herkesin aklında aynı soru var: Fenerbahçe küme düşer mi? Eğri oturalım doğru konuşalım, Fenerbahçe'nin kadrosu küme düşecek kadar kötü değil. Fakat şampiyonluk kovalayacak kadar da iyi değil! En büyük sıkıntı sportif direktör Damien Comolli'nin mühendislik hatası gibi görünüyor. Verilen yanlış kararlar öylesine fazla ki! Mesela yönetimin kadro dışı tercihleri...



NASIL GOL KAÇIRILIR!

Sanki takım kalitesi çok yüksekmiş gibi Volkan, Dirar ve Aatif gibi isimlerin kadro dışı bırakılması büyük yanlıştı. Şimdi hepiniz kampın yıldızının kimin olduğunu merak ediyor. Sezonun ilk yarısında ayağına top değmemiş Dirar kampın en hazır ismiydi. Zaten herkes hazırlık maçında bunu gördü. Ekici ve Soldado da öne çıktı. Hayalkırıklığı ise "Nasıl gol kaçırılır?" dersi veren İslam Slimani'ydi.



GERÇEKÇİ HEDEF KUPA

Başkan Koç'un, "FFP'yi aşabiliriz. Gözümüzü karartabiliriz" açıklaması taraftara transfer mesajı gibi gelmişti. Ancak ya gözlerini karartmaktan vazgeçtiler ya da gözlerini karartmayı yeni sezona bıraktılar. Yapılacak yüksek maliyetli transferler F.Bahçe'yi nereye taşır? Lig şampiyonluğu imkansız, Avrupa'da fazla ileri gitmek zor. Gerçekçi tek hedef Türkiye Kupası gibi. Hedefler azalmışken yeniden borca girmenin anlamı var mı?



EN MUTSUZ AATIF

Kampın genel performans profilini ise şu şekilde çizebiliriz:



KAMPIN ÇALIŞKANLARI: Mehmet Ekici, Dirar, Soldado ve Valbuena

KAMPIN HAYALKIRIKLIĞI: Slimani

KAMPIN HEYECANLISI: Sadık

KAMPIN MUTSUZU: Aatıf

KİMSEYİ KÜSTÜRMEYİN

Yönetim, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'le yakından ilgileniyor. Artık iş satranca döndü. İki oyuncunun da Fenerbahçe'ye faydalı olacağını düşünüyorum. Ersun hocanın bundan sonra yapabileceği en önemli hamle tüm oyunculardan en yüksek verimi almak olmalı. Kimseyi küstürmeden, gereksiz yere kadro dışı bırakmadan, kolej havasını tesis ederek bu kabus dolu yılı bitirmeli.



HABER ANALİZ EMRE BOL