12 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Taktiği değiştir İslam coşsun

Taktiği değiştir İslam coşsun
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Ligde 1 gol atabilen İslam Slimani için Galatasaraylı Feghouli, 'a taktik verdi.

Cezayirli orta saha, F.Bahçe'nin vatandaşını uygun kullanmadığını belirterek, "İyi iki kanat oyuncunuz, merkezde de etkili bir pasörünüz varsa ve ceza sahasına iyi toplar atarsalar Slimani verimli olur. Onu 2012'den beri tanıyorum, inanılmaz kaliteli bir bitiricidir" dedi.

RANIERI'NiN SLIMANI AŞKI

İngiliz basını, Fulham'ın teknik patronu Claudio Ranieri'nin İslam Slimani'nin transferinde ısrarcı olduğunu belirtti... İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Fulham, 'nin sağ beki Şilili Mauricio
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