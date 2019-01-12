12 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

‘Yol ver’ Chelsea!

‘Yol ver’ Chelsea!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.01.2019

için son sözü İngiliz ekibi söyleyecek...

KANATLARI güçlendirmek isteyen Kanarya, 'den için de temaslarını sürdürüyor. 28 yaşındaki asıllı sağ için kiralama teklifi yapan sarı-lacivertliler, Chelsea'den gelecek yanıtı bekliyor. Emenike'den ile ilgili bilgi alan Moses'in karar aşamasında olduğu bildirildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçede Comolliye sürpriz teklif! Ayrılıyor mu? F.Bahçe'de Comolli'ye sürpriz teklif! Ayrılıyor mu?
Soldado gidiyor o geliyor! Soldado gidiyor o geliyor!
Fenerbahçeden ses getirecek transfer hamlesi Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör