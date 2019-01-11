Van Persie yine Fenerbahçeye salladı!

11 Ocak 2019, Cuma
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Van Persie yine Fenerbahçe'ye salladı!
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Forma giydiği dönemde kaprisleriyle gündemden düşmeyen ve sakatlıktan kurtulamayan(!) Van Persie, F.Bahçe’ye salladı.
Hollandalı futbolcu ülkesinin basınına F.Bahçe'den neden ayrıldığını açıkladı. RvP şu ifadeleri kullandı: "Feyenoord'a eğlence için geri döndüm. Fenerbahçe'de neşemi kaybetmiştim. Rotterdam'da tekrar buldum."
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