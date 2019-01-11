11 Ocak 2019, Cuma
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Babacar bilmecesi
Giriş Tarihi: 10.01.2019
İtalyan gazeteci Pedulla, Babacar için çıkan olumsuz haberlerin aksini iddia etti. “Sassuolo, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak bakıyor” dedi.
Sportif direktör Damien Comolli, forvet transferi yapmayacaklarını söylese de söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Sarı-lacivertli kulüp için İtalyan basınından bir iddia daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Khouma Babacar için teklif yaptığı ancak kulübü Sassuolo'nun reddettiği belirtilmişti. Bu kez de Corriere dello Sport muhabiri Alfredo Pedulla, tam tersi bir haber yaptı. Sassuolo'da Matri, Raspadori ve Boateng gibi yıldızların arkasında kalan 25 yaşındaki Senegalli forvetin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazan Pedulla, "Babacar'ın satın alma opsiyonlu kiralanmasına Sassuolo sıcak bakıyor" ifadesini kullandı. Piyasa değeri 8 milyon euro civarındaki 1.85'lik forvet ile bir dönem Beşiktaş da yakından ilgilenmişti. Babacar, bu sezon 18 maça çıkıp 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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