11 Ocak 2019, Cuma
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Eljif Elmas: "İlk yarıyı unuttuk"
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Takımın gençleri Eljif, Ferdi ve Berke kampı değerlendirdiler “Bizim için ligin ilk devresi yok. İkinci yarıya hazırız” dediler
Fenerbahçe'nin gençleri Eljif Elmas, Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer FB TV'ye takımın durumunu değerlendirdiler. Berke "Bizim için ligin birinci devresi yok. Hocamızla yaptığımız toplantılarda, takım olarak yaptığımız sohbetlerde ilk yarıyı unutmuş bir takım gibi buradayız" derken, Eljif de "Ersun Hoca ile çok şiddetli antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Çok iyi bir atmosfer var ve inşallah böyle devam eder" ifadesini kullandı. Çok motive bir şekilde hazırlandıklarını belirten genç Ferdi ise "Herkes ikinci yarı daha iyi bir iş çıkarmak için çok motive bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.
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