11 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Eljif Elmas: "İlk yarıyı unuttuk"

Eljif Elmas: İlk yarıyı unuttuk
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2019

Takımın gençleri Eljif, ve kampı değerlendirdiler “Bizim için ligin ilk devresi yok. İkinci yarıya hazırız” dediler

'nin gençleri , Kadıoğlu ve Özer FB TV'ye takımın durumunu değerlendirdiler. Berke "Bizim için ligin birinci devresi yok. Hocamızla yaptığımız toplantılarda, takım olarak yaptığımız sohbetlerde ilk yarıyı unutmuş bir takım gibi buradayız" derken, Eljif de "Ersun Hoca ile çok şiddetli antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Çok iyi bir atmosfer var ve inşallah böyle devam eder" ifadesini kullandı. Çok motive bir şekilde hazırlandıklarını belirten genç Ferdi ise "Herkes ikinci yarı daha iyi bir iş çıkarmak için çok motive bir şekilde çalışıyor" diye konuştu.
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