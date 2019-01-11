11 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Slimani gitti geldi

Slimani gitti geldi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2019

Islam konusunda F.Bahçe'de enteresan bir süreç yaşandı…

Kulislerde konuşulan haberlere göre, yönetim önce Cezayirli oyuncunun gönderilmesini düşündü. Birkaç forvet oyuncusu için görüşmeler yapıldı. 'ye de sözleşmesini feshedilmesinin düşünüldüğü anlatıldı. Slimani de eski takımı ve Fulham ile temas kurdu. Hatta, "Sporting'e dönmek isterim" açıklaması yaptı. Temas kurulan futbolcular için ortaya çıkan rakamlar F.Bahçe'yi aşınca, Slimani'ye "Bizimlesin" denildi. Slimani de geri döndü.
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