11 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Serdar ihtar çekti Fener atağa kalktı

Serdar ihtar çekti Fener atağa kalktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2019

G.Saray’la anlaşma yoluna gidecek olan Kanarya, bonservisi indirmeye çalışacak.

'ın "Neden olmasın" diyerek açık kapı bıraktığı konusunda da yeni gelişmeler var. 28 yaşındaki stoper, alacakları için 'a ihtarname gönderdi. Bunu fırsat bilen yönetimi de sarı-kırmızılı kulüple anlaşma yolunu gündeme aldı. G.Saray, Serdar'a alacaklarını ödeyemezse oyuncu şubat ortasında serbest kalacak. Bu durumda ancak sezon sonunda F.Bahçe forması giyecek. sezon sonuna bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, ihtarname sonrası G.Saray'dan 4.5 milyon euro'luk bonserviste indirim talep ettiği kaydedildi.
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