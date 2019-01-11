11 Ocak 2019, Cuma
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Serdar ihtar çekti Fener atağa kalktı
Giriş Tarihi: 10.01.2019
G.Saray’la anlaşma yoluna gidecek olan Kanarya, bonservisi indirmeye çalışacak.
Ersun Yanal'ın "Neden olmasın" diyerek açık kapı bıraktığı Serdar Aziz konusunda da yeni gelişmeler var. 28 yaşındaki stoper, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe yönetimi de sarı-kırmızılı kulüple anlaşma yolunu gündeme aldı. G.Saray, Serdar'a alacaklarını ödeyemezse oyuncu şubat ortasında serbest kalacak. Bu durumda ancak sezon sonunda F.Bahçe forması giyecek. Transferi sezon sonuna bırakmak istemeyen sarı-lacivertlilerin, ihtarname sonrası G.Saray'dan 4.5 milyon euro'luk bonserviste indirim talep ettiği kaydedildi.
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