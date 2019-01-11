Ersun Yanal: Transferde 12’den vuracağız
Antalya kampında konuşan Ersun Yanal, “Transfer için ince elepyi sık dokuyoruz. Emin olun ki her anlamda katkı sağlayacak oyuncuları ayroıruz” dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Antalya Belek kampında açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren tecrübeli teknik adam en doğru transferi yapacaklarını söyledi.
İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ
Yanal "Fenerbahçe forması giyecek futbolcuları çok ince eleyip sık dokumamız gerekiyor. En doğru transferi yapmamız gerekiyor. Bu arada Türk kulüpleri için tehlike kapıda; FFP. Emin olun ki Fenerbahçe'ye her anlamda katkı sağlayacak futbolcular üzerinde çalışıyoruz" dedi. Takımın durumu hakkında bilgi veren Yanal şu ifadeleri kullandı:
KAPASİTEMİZİ ARTTIRACAĞIZ
"Bizim şu anki konumumuz Fenerbahçe'nin gücünü gösterebilmek için yeterli değil, Fenerbahçe bu durumdan çıkabilecek durumda. Fizik kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz ama bu 3-4 günde halledilecek bir şey değil"
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