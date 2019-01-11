11 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Transferde 12’den vuracağız

Transferde 12’den vuracağız
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2019

Antalya kampında konuşan , “ için ince elepyi sık dokuyoruz. Emin olun ki her anlamda katkı sağlayacak oyuncuları ayroıruz” dedi

Teknik Direktörü Antalya Belek kampında açıklamalarda bulundu. çalışmaları hakkında bilgi veren tecrübeli teknik adam en doğru transferi yapacaklarını söyledi.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ

Yanal "Fenerbahçe forması giyecek futbolcuları çok ince eleyip sık dokumamız gerekiyor. En doğru transferi yapmamız gerekiyor. Bu arada Türk kulüpleri için tehlike kapıda; FFP. Emin olun ki Fenerbahçe'ye her anlamda katkı sağlayacak futbolcular üzerinde çalışıyoruz" dedi. Takımın durumu hakkında bilgi veren Yanal şu ifadeleri kullandı:

KAPASİTEMİZİ ARTTIRACAĞIZ

"Bizim şu anki konumumuz Fenerbahçe'nin gücünü gösterebilmek için yeterli değil, Fenerbahçe bu durumdan çıkabilecek durumda. Fizik kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz ama bu 3-4 günde halledilecek bir şey değil"

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