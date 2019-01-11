11 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fener Serdar Aziz için pusuda

Fener Serdar için pusuda
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019

F.Bahçe, ’in kulübüyle bağlarını koparmasını bekliyor. G.Saray ödeme yapmazsa Serdar serbest kalacak

Fenerbahçe 'den vazgeçmediği gibi olası gelişmeleri de dikkatle takip ediyor. 'dan 1.8 milyon Euro alacağı olan Serdar Aziz bu para ödenmezse serbest kalacak. Eğer ödeme gerçekleşirse Serdar takımda kalacak. Ancak Galatasaray'ın bu parayı ödeme ihtimalinin yüksek olmadağı üstelik sezonun kalan kısmı için de ödeme yapacak olmasının işleri zorlaştırdığı belirtiliyor.

BAŞKAN DA İSTİYOR...

Comolli'nin Serdar'ın menajeri ile kontakt halinde olduğu Başkan 'un bu transferin gerçekleşmesi için görüşmeye dahil olabileceği de iddialar arasında.
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