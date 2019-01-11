11 Ocak 2019, Cuma
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BAŞKAN DA İSTİYOR...
Comolli'nin Serdar'ın menajeri ile kontakt halinde olduğu Başkan Ali Koç'un bu transferin gerçekleşmesi için görüşmeye dahil olabileceği de iddialar arasında.
Fener Serdar Aziz için pusuda
Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 Giriş Tarihi: 10.01.2019
F.Bahçe, Serdar Aziz’in kulübüyle bağlarını koparmasını bekliyor. G.Saray ödeme yapmazsa Serdar serbest kalacak
Fenerbahçe Serdar Aziz'den vazgeçmediği gibi olası gelişmeleri de dikkatle takip ediyor. Galatasaray'dan 1.8 milyon Euro alacağı olan Serdar Aziz bu para ödenmezse serbest kalacak. Eğer ödeme gerçekleşirse Serdar takımda kalacak. Ancak Galatasaray'ın bu parayı ödeme ihtimalinin yüksek olmadağı üstelik sezonun kalan kısmı için de ödeme yapacak olmasının işleri zorlaştırdığı belirtiliyor.
BAŞKAN DA İSTİYOR...
Comolli'nin Serdar'ın menajeri ile kontakt halinde olduğu Başkan Ali Koç'un bu transferin gerçekleşmesi için görüşmeye dahil olabileceği de iddialar arasında.
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