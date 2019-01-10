10 Ocak 2019, Perşembe
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Volkan Ballı: "Mevcut durum kabul edilemez"
Giriş Tarihi: 10.01.2019
Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri Volkan Ballı, sarı lacivertli takımın içinde bulunduğu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Ballı, "Bu süreçte herkes 25 saat çalışacak, kulübü buradan çıkaracağız. başka bir yolu yok. " dedi.
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