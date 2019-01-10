10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Volkan Ballı: "Mevcut durum kabul edilemez"

Volkan Ballı: Mevcut durum kabul edilemez
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2019

Fenerbahçe Kulübü İdari Menajeri , sarı lacivertli takımın içinde bulunduğu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Ballı, "Bu süreçte herkes 25 saat çalışacak, kulübü buradan çıkaracağız. başka bir yolu yok. " dedi.

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