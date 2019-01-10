10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2019

'in ilk yarısında gösterdiği performansla 17. sırada yer alan , İkinci yarı hazırlıkları ’da sürdürüyor. İlk hazırlık maçında ekibi ile karşılaşacak. 'ın gelmesiyle birlikte yeniden ayağa kalkan Fenerbahçeli taraftarlar, kısa süren aranın ardından takımlarını izlemek için heyecanla bekliyor. Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorusunun cevabının arıyor. Peki Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda saat kaçta? tüm detaylar haberimizde.

Sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 'da bulunan , ilk maçına çıkıyor. yönetimindeki Sarı Lacivertli ekip, ekibi ile karşı karşıya gelecek. Oyuncu videoları, maç görüntüleri, sabahlara kadar süren analizlerin ardından Ersun Yanal, ilk maçtan galip gelerek moral depolamak istiyor. Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olan Sadık Çiftpınar, uyum sorununu çabuk atlattı. Antrenmanın en istekli isimlerinden olan genç stoperin AZ maçında ilk kez Fenerbahçe formasını giymesi bekleniyor.

Fenerbahçe - AZ Alkmaar maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Cuma günü saat 18.00'da oynanacak karşılaşma kulüp televizyonu FB TV'den naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Takıma dönenler 11'i zorluyor

Uzun süre kadro dışı olan ve öncesi affedilen ile Dirar, formundan hiçbir şey kaybetmedi. Her iki futbolcu da ortaya koydukları performans ile ilk 11'i zorluyorlar. Teknik direktör Ersun Yanal, hem Dirar hem de Volkan Demirel'den çok memnun. Aatif'ın transferinde ise belirsizlik var. Faslı futbolcu 'a gidebilir.

Olaylı derbisinden sonra 8 maç ceza alan Jailson, Antalya kampının neşe kaynaklarından. Brezilyalı futbolcu, çıkacağı ilk maçı sabırsızlıkla bekliyor. Brezilyalı futbolcunun AZ maçıyla formasına kavuşması bekleniyor.

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