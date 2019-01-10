10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları

Fenerbahçede ikinci yarı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.01.2019

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'da kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden idmanın tam sahada dönüşümlü pas ve hücum organizasyonlarının ardından tamamlandığı aktarıldı. Antrenmanda, 21 yaş altı futbol takımının da yer aldığı kaydedildi.

, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.


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