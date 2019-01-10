10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

"Takım iyi olursa goller de gelir"

Takım iyi olursa goller de gelir
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.01.2019

, bir forvetin gol atmasının takıma bağlı olduğunu belirterek, “İkinci yarıda kesinlikle gollerim gelecek” dedi.

İlk yarının eleştirilen ismi İslam , kampta FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Cezayirli oyuncu sadece 1 gol atmasıyla ilgili olarak, "Forvetler gol atamadığında eleştirilir, bu çok normaldir. Ancak her şey Slimani'ye bağlı değildir. Ben kendimi tanıyorum, oynadığımda herşeyi veren bir oyuncuyum. Biz bir takım oyunu oynuyoruz. İşler iyi gittiğinde forvetler de daha iyi performans sergiliyor. Ligin 2. döneminde kesinlikle gollerim gelecektir. Takım da daha iyi olursa hep birlikte daha iyi bir yolda ilerlemiş oluruz" ifadelerini kullandı. Slimani, 'nın kendileri için en iyi hedef olduğunu da dile getirdi.
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