10 Ocak 2019, Perşembe
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"Takım iyi olursa goller de gelir"
Giriş Tarihi: 09.01.2019
Slimani, bir forvetin gol atmasının takıma bağlı olduğunu belirterek, “İkinci yarıda kesinlikle gollerim gelecek” dedi.
İlk yarının eleştirilen ismi İslam Slimani, kampta FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Cezayirli oyuncu sadece 1 gol atmasıyla ilgili olarak, "Forvetler gol atamadığında eleştirilir, bu çok normaldir. Ancak her şey Slimani'ye bağlı değildir. Ben kendimi tanıyorum, oynadığımda herşeyi veren bir oyuncuyum. Biz bir takım oyunu oynuyoruz. İşler iyi gittiğinde forvetler de daha iyi performans sergiliyor. Ligin 2. döneminde kesinlikle gollerim gelecektir. Takım da daha iyi olursa hep birlikte daha iyi bir yolda ilerlemiş oluruz" ifadelerini kullandı. Slimani, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için en iyi hedef olduğunu da dile getirdi.
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