10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Serdar Aziz &Tolgay Arslan gemileri yaktı

Serdar&Tolgay gemileri yaktı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

’dan 1.8 milyon Euro alacağı olan , ’a kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacak. pusuda bekliyor. ’ta olan da Fenerbahçe’ye gitmekte kararlı. Beşiktaş İkinci Başkanı transfer görüşmesini doğruladı

, için gözünü kararttı... 'da bırakılan tecrübeli oyuncunun alacakları için Sarı- Kırmızılılar'a noter kanalıyla ödeme emri gönderdiği öğrenildi. Eğer Galatasaray, tarihine kadar Serdar Aziz'e ödeme yapmazsa tecrübeli oyuncunun boşa çıkma durumu var.

Serdar ile el sıkıştılar

Bilindiği gibi F.Bahçe, yıldız oyuncu ile görüşmüş, prensipte anlaşmış ancak Galatasaray'a takılmıştı. Serdar Aziz boşa çıkarsa, Fenerbahçe'nin transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tolgay da Fener'i istiyor

F.Bahçe ezeli rakiplerinden 'tan da bir yıldızı koparmak üzere... Siyah- Beyazlılar'da kadro dışı olan ayrılık konusunda kararlı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Görüşmeler bu hafta bitiyor

Beşiktaş İkinci Başkanı da dün yaptığı açıklamada Tolgay Arslan ile ilgili Fenerbahçe ile görüşme halinde olduklarını belirtti. Transfer görüşmelerinin bu hafta sonlanması bekleniyor.

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