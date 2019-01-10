Serdar Aziz &Tolgay Arslan gemileri yaktı

Serdar Aziz, Fenerbahçe için gözünü kararttı... Galatasaray'da kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncunun alacakları için Sarı- Kırmızılılar'a noter kanalıyla ödeme emri gönderdiği öğrenildi. Eğer Galatasaray, 30 Ocak tarihine kadar Serdar Aziz'e ödeme yapmazsa tecrübeli oyuncunun boşa çıkma durumu var.



Serdar ile el sıkıştılar

Bilindiği gibi F.Bahçe, yıldız oyuncu ile görüşmüş, prensipte anlaşmış ancak Galatasaray'a takılmıştı. Serdar Aziz boşa çıkarsa, Fenerbahçe'nin transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Tolgay da Fener'i istiyor



F.Bahçe ezeli rakiplerinden Beşiktaş'tan da bir yıldızı koparmak üzere... Siyah- Beyazlılar'da kadro dışı olan Tolgay Arslan ayrılık konusunda kararlı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmek istiyor



Görüşmeler bu hafta bitiyor



Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da dün yaptığı açıklamada Tolgay Arslan ile ilgili Fenerbahçe ile görüşme halinde olduklarını belirtti. Transfer görüşmelerinin bu hafta sonlanması bekleniyor.