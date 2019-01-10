Kameni 16 maça çıktı 22 milyonu kaptı

Fenerbahçe’de kadroda bulunmasına rağmen bu sezon TFF’ye bildirilmeyen Carlos Kameni, 1.5 yılda tam 22 milyon lirayı cebine koydu

Fenerbahçe'de deymeyin Carlos Kameni'nin keyfine... 34 yaşındaki Kamerunlu kalecinin Sarı- Lacivertli kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



SERVET İSRAFI



Ancak Fenerbahçe, tecrübeli kalecinin ismini bu sezon TFF'ye bildirmedi. Senelik 15 milyon TL kazanan Kameni, bu sezonun yarısında da forma giymemesine rağmen 7.5 milyon TL daha kazandı. Geçen sezon sadece 16 maçta görev alan 34 yaşındaki kalecinin Sarı-Lacivertli kulübe maliyeti 1 maç için 1 milyon TL'yi geçmiş durumda.



TARAFTARDAN ELEŞTİRİ



Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda 1.5 sezonda 22 milyon TL kazanan Kamerunlu Kameni, takımdan gönderilmediği için yönetimi eleştiriyor.