Kameni 16 maça çıktı 22 milyonu kaptı
Fenerbahçe’de kadroda bulunmasına rağmen bu sezon TFF’ye bildirilmeyen Carlos Kameni, 1.5 yılda tam 22 milyon lirayı cebine koydu
Fenerbahçe'de deymeyin Carlos Kameni'nin keyfine... 34 yaşındaki Kamerunlu kalecinin Sarı- Lacivertli kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SERVET İSRAFI
Ancak Fenerbahçe, tecrübeli kalecinin ismini bu sezon TFF'ye bildirmedi. Senelik 15 milyon TL kazanan Kameni, bu sezonun yarısında da forma giymemesine rağmen 7.5 milyon TL daha kazandı. Geçen sezon sadece 16 maçta görev alan 34 yaşındaki kalecinin Sarı-Lacivertli kulübe maliyeti 1 maç için 1 milyon TL'yi geçmiş durumda.
TARAFTARDAN ELEŞTİRİ
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda 1.5 sezonda 22 milyon TL kazanan Kamerunlu Kameni, takımdan gönderilmediği için yönetimi eleştiriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!