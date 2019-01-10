10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Kameni 16 maça çıktı 22 milyonu kaptı

Deymeyin Kameninin keyfine
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

’de kadroda bulunmasına rağmen bu sezon ’ye bildirilmeyen , 1.5 yılda tam 22 milyon lirayı cebine koydu

'de deymeyin 'nin keyfine... 34 yaşındaki Kamerunlu kalecinin Sarı- Lacivertli kulüple 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SERVET İSRAFI

Ancak Fenerbahçe, tecrübeli kalecinin ismini bu sezon 'ye bildirmedi. Senelik 15 milyon kazanan Kameni, bu sezonun yarısında da forma giymemesine rağmen 7.5 milyon TL daha kazandı. Geçen sezon sadece 16 maçta görev alan 34 yaşındaki kalecinin Sarı-Lacivertli kulübe maliyeti 1 maç için 1 milyon TL'yi geçmiş durumda.

TARAFTARDAN ELEŞTİRİ

Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda 1.5 sezonda 22 milyon TL kazanan Kamerunlu Kameni, takımdan gönderilmediği için yönetimi eleştiriyor.

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