Fenerbahçeye Coentrao önerildi

Sol bek arayan Fenerbahçe’ye eski Real Madrid’li yıldız Fabio Coentrao önerildi. Portekizli futbolcunun maliyeti de uygun... Son karar Yanal’ın

Menajerler, sol bek arayan Fenerbahçe'ye eski Real Madrid'li Fabio Coentrao'yu önerdi. Halihazırda Portekiz 1. Ligi ekiplerinde Rio Ave'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 3 asist gerçekleştirdi. Oldukça tecrübeli bir isim olan Coentrao'nun bonservis bedelinin de oldukça uygun olduğu bildirildi. Sol bekin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Fabio, 2011-15 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'de 106 maça çıktı. Portekiz Milli Takımı'nda da 52 kez yer aldı.