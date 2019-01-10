10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Coentrao önerildi

Fenerbahçeye Coentrao önerildi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Sol bek arayan ’ye eski ’li yıldız Fabio Coentrao önerildi. Portekizli futbolcunun maliyeti de uygun... Son karar Yanal’ın

Menajerler, sol bek arayan 'ye eski 'li Fabio Coentrao'yu önerdi. Halihazırda Portekiz 1. Ligi ekiplerinde Rio Ave'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta 3 asist gerçekleştirdi. Oldukça tecrübeli bir isim olan Coentrao'nun bonservis bedelinin de oldukça uygun olduğu bildirildi. Sol bekin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Fabio, 2011-15 yılları arasında görev yaptığı Real Madrid'de 106 maça çıktı. Portekiz 'nda da 52 kez yer aldı.

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