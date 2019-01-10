10 Ocak 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Topu kaptır ama peşini bırakma

Ersun Yanal: Topu kaptır ama peşini bırakma
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Takımın özgüvenini yükseltmek için büyük çaba harcayan tecrübeli hoca, “Yanlış pas verebilirsiniz. Ancak mutlaka topu geri almak için bir reaksiyon gösterin” dedi

, takımın kaybolan özgüvenini geri getirmeye çalışıyor. Taktik antrenmanları kenardan izlemek yerine sahanın içinde yer alan tecrübeli hoca, sürekli oyunu durdurup devam ettiriyor. Hata yapanlara kızıp, bağırmak yerine onları motive eden Yanal, "Hata yapabilirsiniz, önemli olan saha içerisinde hatayı telafi etmek. bu tabi ki top kaptıracaksınız ama kaptırdıktan sonra bir reaksiyon vermeniz gerekiyor.... Öyle kaptırıp, bırakıp gitmek, küsmek... Bunları asla kabul etmiyorum" diyor.

FUTBOL BİR HATALAR OYUNU

Futbolun hatalar oyunu olduğunu hatırlatan sarı-lacivertli teknik direktör, "Hepimiz hata yapacağız. Sakın kimsenin morali 'ben hata yaptım, yanlış pas verdim, iyi şut atamadım' diye saha içerisinde bozulmasın. Bunları ben kafama takmıyorum, siz de takmayın" sözleri ile oyuncularının moralini yüksek tutmaya çalışıyor.

Drone ile takip

Belek'te dün de çift mesai vardı. Sarı-lacivertliler koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan sabahki antrenmanda 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, tam sahada dönüşümlü olarak pas ve hücum-defans organizasyonları yaparak antrenmanı tamamladı. Teknik heyet drone ile çalışmayı havadan kayıt altına aldı. U21 takımı da antrenmanda yer aldı. Takım akşam saatlerinde gerçekleştirilen ikinci idmanla günü noktaladı.

Kampın yıldızı Soldado

Belek kampında 1 hafta geride kalırken, Roberto , ve performanslarıyla arkadaşlarının bir adım önünde yer aldı. Üç oyuncu fizik, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarında göz doldurdu. Özellikle Soldado idman maçlarında attığı gollerle forvete yapılması planlanan transferi rafa kaldırttı. Mehmet Ekici ile Valbuena da çalışkanlıkları ve formlarıyla teknik heyetten bol bol 'aferin' aldı.

4 bölgeye transfer

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli 4 bölgeye yapmayı düşündüklerini, forvet ise almayacaklarını açıkladı. Spor'a konuşan deneyimli futbol adamı, "Forvet transferi yapmayacağız. Başka mevkilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sol bek, kanat oyuncuları ve orta saha ile ilgili girişimlerimiz var" ifadelerini kullandı. Comolli görevinin başında olduğunu da vurgulayarak, "Transfer çalışmalarına devam ediyorum. Sadık Çiftpınar'ın imzası sırasında yurt dışındaydm. O gün 2 transfer görüşmesi yapıyordum. Fotoğraf içerisinde bu yüzden olamadım. Bu durumu speküle ettiler. Sadık'ın transferini ben bitirdim. Transferi bitirdikten sonra 'dan ayrıldım." dedi. Fransız sportif direktör, kendisiyle ilgili eleştirileri an be an takip ettiğini de kaydederek, "Bütün gazeteleri tercüme ettiriyorum. Sosyal medyaya dahi bakıyorum. Hiçbiri umrumda değil. Sadece işime bakıyorum. Görevime devam edeceğim" dedi.

Sırrı doğru kuvvet antrenmanları

Performans antrenörü Prof. Dr. Niyazi Eniseler, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Eniseler, kampta şu ana kadar sakatlık yaşanmamasını doğru kuvvet antrenmanlarına bağladı. Eniseler, "Ersun hoca da en az benim kadar bilim insanı. Buraya yeni bir fitness salonu kurduk. Sabah kuvvet, öğleden sonra sahada şiddetli oyun antrenmanları yapıyoruz. Sakatlanmamanın sırrı doğru kuvvet antrenmanları. Oyuncuların dinlenmesi de önemli. İki günde bir parmak uçlarından kan veriyorlar. Ne kadar yorgunlar ne kadar yüklenebiliriz kontrol ediyoruz" diye konuştu.

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