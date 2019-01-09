09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar'ı istikrarlı performansı hayaline ulaştırdı

Sadık Çiftpınarı istikrarlı performansı hayaline ulaştırdı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

Spor Toto ekiplerinden Malatyaspor'dan 'ye olan savunma oyuncusu , sahadaki mücadelesi ve istikrarlı performansıyla hayallerine ulaştı.

2014-2015 sezonunda 3. Lig'de yer alan ve o dönemdeki adı Sebat Proje Trabzon Akçaabat olan Haçkaspor'da oynarken devre arasında, 2. Lig'de mücadele eden 'a olan Sadık, hem kendi hem de takımının hedefleri için ter döktü.

Malatyaspor'daki ilk sezonunda TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Sadık, 2016-2017 sezonunda TFF 1. Lig'i ikinci sırada bitiren takımıyla 2017-2018'de ilk kez deneyimini yaşadı.

Profesyonel liglerde takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sadık, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında formasıyla ter dökecek.

Fenerbahçe Kulübünün hesabından paylaştığı, taraftarların "Tribünlerde hep dillerde" tezahüratına, "Bu sevda bitmez gönüllerde" mesajıyla karşılık veren Sadık, çocukluktan beri gönül verdiği sarı-lacivertli takıma 26 yaşında transfer olarak hayalini gerçekleştirdi.

Instagram hesabından Malatyaspor'a kazandırılmasını sağlayan sportif direktör Ali Ravcı'ya, yönetim kuruluna, teknik ekibe, arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür eden Sadık, ayrıca Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hayaldi gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye transferinin ardından Malatya'nın plaka kodu olan "44" numaralı formayı tercih eden 'ın bu davranışı ise Malatyalıları mutlu etti.

"FENERBAHÇE'YE DE ÇOK ŞEY KATACAK"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılı defans oyuncusunun takıma çok şey kattığını söyledi.

Sadık'ın, Yeni Malatyaspor'un çıktığı yolda, iyi ve kötü günde üzerine düşen tüm sorumluluğu fazlasıyla aldığını ve tam bir takım oyuncusu olduğunu vurgulayan Ravcı, "Sadık, hem düzgün kişiliğiyle hem oyuncu karakteriyle Yeni Malatyaspor'a çok şey kattı. Ona hedeflerini gerçekleştirmesi adına çıktığı bu yeni yolda şans diliyorum. Eminim ki çalışkanlığıyla ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Fenerbahçe'ye de çok şey katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ravcı, Sadık'ın transferi karşılığında Yiğithan Güveli'yi bonservisiyle kadrolarına kattıklarını ve Barış Alıcı'yı 6 aylığına kiraladıklarını hatırlatarak, "Gelen iki genç oyuncumuz da takıma katkı sağlayacaktır. Transfer çalışmalarımız da sürüyor. İnşallah Sadık gibi başarılı ve takım oyuncusu olan futbolcularla anlaşacağız ve yolumuza emin adımlarla yürüyeceğiz." şeklinde konuştu.

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