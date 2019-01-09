09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Damien Comolli Antalya'ya geldi

Damien Comolli Antalyaya geldi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

'in ikinci yarı hazırlıklarını 'nın Belek beldesinde sürdüren , günün ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi. Bir süredir görüşmeleri için 'da olan sportif direktör de sarı-lacivertli ekibin Antalya kampına katıldı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım toplantısıyla başladı. Ardından oyuncular bireysel olarak ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Karma olarak yapılan top çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Öte yandan antrenmanı takip eden sportif direktör 'in bir süre telefonla konuşması da, ' çalışmalarına devam ediyor' şeklinde yorumlandı.

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