09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçede ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 Giriş Tarihi: 09.01.2019

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını 'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde, Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasındaki antrenman tam takım olarak gerçekleştirildi.

Yeni transfer Sadık Çiftpınar ilk kez basına açık gerçekleştirilen bir antrenmanda yer aldı.

COMOLLI ANTRENMANDA

Sportif Direktörü Damien Comolli de antrenmanı takip etti.

İdman öncesinde sahaya gelen ve basın mensuplarıyla selamlaşan Comolli, sarı-lacivertli takımın idari menajeri ile saha kenarında bir süre konuştu.

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DRONE İLE TAKİP

Sarı-lacivertli takımın sabah antrenmanı drone ile de takip edildi. İdman boyunca futbolcuların çalışmaları drone ile kayıt altına alındı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Antrenman ilk 20 dakikadan sonra basına kapatıldı.

Fenerbahçe, akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe antrenmanından ilginç görüntüler

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