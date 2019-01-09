Robert Skov gelmiyor!

Eski F.Bahçeli Brian Nielsen , “Skov sezon sonuna kadar takımında kalacak” dedi

Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kopenhag'lı Robert Skov'dan kötü haber var. Danimarkalı yıldızın menajeri Brian Steen Nielsen, "Skov sezon sonuna kadar Kopenhag'da kalacak" dedi.

SEZON SONU DA ZOR



Aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu da olan Nielsen, "Transfer sezon sonu gerçekleşir mi?" sorusuna ise "Skov çok genç. Türkiye Ligi de çok zorlu. Skov'un ilerleyen yıllarda Türkiye'ye gitmesini isterim" yanıtını verdi.