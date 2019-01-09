09 Ocak 2019, Çarşamba
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SEZON SONU DA ZOR
Robert Skov gelmiyor!
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Eski F.Bahçeli Brian Nielsen , “Skov sezon sonuna kadar takımında kalacak” dedi
Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Kopenhag'lı Robert Skov'dan kötü haber var. Danimarkalı yıldızın menajeri Brian Steen Nielsen, "Skov sezon sonuna kadar Kopenhag'da kalacak" dedi.
SEZON SONU DA ZOR
Aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu da olan Nielsen, "Transfer sezon sonu gerçekleşir mi?" sorusuna ise "Skov çok genç. Türkiye Ligi de çok zorlu. Skov'un ilerleyen yıllarda Türkiye'ye gitmesini isterim" yanıtını verdi.
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