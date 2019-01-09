09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Robert Skov gelmiyor!

Robert Skovdan Fenerbahçeye kötü haber
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Eski F.Bahçeli Brian Nielsen , “Skov sezon sonuna kadar takımında kalacak” dedi

Bir süredir 'nin gündeminde yer alan Kopenhag'lı 'dan kötü haber var. Danimarkalı yıldızın menajeri Brian Steen Nielsen, "Skov sezon sonuna kadar Kopenhag'da kalacak" dedi.

SEZON SONU DA ZOR

Aynı zamanda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu da olan Nielsen, "Transfer sezon sonu gerçekleşir mi?" sorusuna ise "Skov çok genç. Ligi de çok zorlu. Skov'un ilerleyen yıllarda Türkiye'ye gitmesini isterim" yanıtını verdi.

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