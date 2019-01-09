09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Neustadter: ‘Daha güçlü geliyoruz’

Neustadter: ‘Daha güçlü geliyoruz’
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 08.01.2019

Sarı lacivertlilerin tecrübeli savunmacısı ikinci yarı için umut verici açıklamalarda bulundu.

Kampta basın toplantısı düzenleyen Roman , gözdağı verdi. Tecrübeli savunmacı "Çok kötü bir ilk yarı geçirdik. Daha güçlü, daha fit geliyoruz. İkinci yarı herkese gerçek 'yi göstereceğiz. Sadık da geldi. Ciddi bir rekabet olacak" diye konuştu.

'Sadece kötü zamanlama'

Roman Neustadter, İnstagram'da Martin Skrtel ile güldükleri ve tepki çektikleri kareye de açıklık getirdi. Başarılı isim "O gece 24 Aralık, Noel gecesiydi. Kötü bir zamanlamaydı ama tamamen Noel ile ilgiliydi, Fenerbahçe ile bir alakası yoktu" ifadelerini kullandı.
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