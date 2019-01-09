09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Potada rakip Olympiakos

Potada rakip Olympiakos
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Sarı lacivertli ekibin 8. hafta maçında rakibi Yunan temsilcisi .

Takımı, Avrupa Ligi'nde B Grubu 8. hafta maçında 'u ağırlayacak. Kanarya'nın hedefi 19.30'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi kazanmak. F.Bahçe grupta beşinci, Yunan rakibi ise sonuncu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçeden Barcelonalı yıldıza kanca Fenerbahçe'den Barcelona'lı yıldıza kanca
Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli... Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Comolli...
Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör