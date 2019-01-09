09 Ocak 2019, Çarşamba
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Potada rakip Olympiakos
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Sarı lacivertli ekibin 8. hafta maçında rakibi Yunan temsilcisi Olympiakos.
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde B Grubu 8. hafta maçında Olympiakos'u ağırlayacak. Kanarya'nın hedefi 19.30'da Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi kazanmak. F.Bahçe grupta beşinci, Yunan rakibi ise sonuncu.
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