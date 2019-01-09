09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Neustadter: Formamı kaptırmak istemem

Neustadter: Formamı kaptırmak istemem
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Her gün daha çok çalıştığını söyleyen ’nin Rus stoperi , savunmaya yapılan takviye ile ilgili olarak “Durumum performanıms a bağlı. Hocamın işini zorlaştırmak ve pozisyonumu korumak istiyorum” d

'nin Rus stoperi Roman , Sarı-Lacivertli ekibin Antalya Belek kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Neustadter, "Her gün çok çalışıyorum. işini zorlaştırmak istiyorum" dedi. Kötü bir ilk yarı geçirdiklerini belirten Neuestadter, "Kötü bir ilk yarı geçirdik. Daha güçlü daha fit bir takım haline gelmeye çalışıyoruz. İkinci yarı gerçek Fenerbahçe'yi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu. Sarı- Lacivertli kulübün savunmaya yaptığı takviyelerle ilgili soruya ise Neustadter, "Benim performansıma bağlı bu durum. Her gün çok çalışıyorum. Hocanın işini zorlaştırmak istiyorum. Pozisyonumu korumak istiyorum. Nerede oynadığım fark etmez, formayı kaptırmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

TEKLİF GELMEMİŞ

30 yaşındaki stoper transfer teklifleri hakkında ise "Bana ulaşan bir teklif yok" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçeden Barcelonalı yıldıza kanca Fenerbahçe'den Barcelona'lı yıldıza kanca
Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli... Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Comolli...
Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör