09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Mehmet Ekici’den futbol şov

Mehmet Ekici’den futbol şov
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2019

'nin yetenekli orta sahası , kampında göz dolduruyor.

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle sık sık 'yi yalnız bırakan , kampının en iyilerinden. Yıldız orta saha oyuncusu hem attığı paslar, hem de golleri ile göz kamaştırıyor. Teknik direktör 'dan da hak ettiği alkışı alıyor.
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