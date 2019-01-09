09 Ocak 2019, Çarşamba
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Mehmet Ekici’den futbol şov
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Fenerbahçe'nin yetenekli orta sahası Mehmet Ekici, Antalya kampında göz dolduruyor.
Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle sık sık Fenerbahçe'yi yalnız bırakan Mehmet Ekici, Antalya kampının en iyilerinden. Yıldız orta saha oyuncusu hem attığı paslar, hem de golleri ile göz kamaştırıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'dan da hak ettiği alkışı alıyor.
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