09 Ocak 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

‘Özgüvenim kayboldu’

‘Özgüvenim kayboldu’
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2019

'den kiralık olarak Evkur 'a gönderilen geçirilen zor dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kanarya'nın Sadık Çiftpınar'a karşılık Y.Malatya'ya kiraladığı konuştu. Genç futbolcu "F.Bahçe'deki durum ister istemez beni de etkiledi. Özgüven kaybı yaşadım. Zor bir durumdan geçtik. Tüm takım bundan etkilendi. F.Bahçe bu durumdan çıkar" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçeden Barcelonalı yıldıza kanca Fenerbahçe'den Barcelona'lı yıldıza kanca
Fenerbahçede bir dönem kapandı! Comolli... Fenerbahçe'de bir dönem kapandı! Comolli...
Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör