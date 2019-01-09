09 Ocak 2019, Çarşamba
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‘Özgüvenim kayboldu’
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Fenerbahçe'den kiralık olarak Evkur Yeni Malatyaspor'a gönderilen Barış Alıcı geçirilen zor dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Kanarya'nın Sadık Çiftpınar'a karşılık Y.Malatya'ya kiraladığı Barış Alıcı konuştu. Genç futbolcu "F.Bahçe'deki durum ister istemez beni de etkiledi. Özgüven kaybı yaşadım. Zor bir durumdan geçtik. Tüm takım bundan etkilendi. F.Bahçe bu durumdan çıkar" dedi.
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