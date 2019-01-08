Fenerbahçeye Kara Panter

Houston’da forma giyen 22 yaşındaki Honduraslı, ‘Avrupa’dan teklif aldım’ deyip, F.Bahçe’yi takip etmeye başladı. Temasların sürdüğü ifade edildi

Fenerbahçe'den sürpriz hamle... Transfer çalışmalarını sürdüren sarı- lacivertli ekibin, Alberth Elis'in peşinde olduğu iddia edildi. MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, katıldığı bir TV programında Avrupa'dan teklif aldığını açıklarken, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini söyledi. Elis'in teklif aldığı takımı tarif ederken 'Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Devler Ligi takımı olan bir ekip' vurgusu yapması, Fenerbahçe'yi işaret ettiği şeklinde yorumlandı.



MLS SORUN ÇIKARIYOR



Honduraslı futbolcunun, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Reyes'i takibe alması iddiaları kuvvetlendirdi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" dedi. Tek sorun ligin sahibi MLS'in Honduraslı'yı bırakmak istememesi. Bu sorun aşılırsa Elis, Fenerli olacak.