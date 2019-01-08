08 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Kara Panter

Fenerbahçeye Kara Panter
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2019

Houston’da forma giyen 22 yaşındaki , ‘’dan teklif aldım’ deyip, F.Bahçe’yi takip etmeye başladı. Temasların sürdüğü ifade edildi

'den sürpriz hamle... çalışmalarını sürdüren sarı- lacivertli ekibin, Alberth Elis'in peşinde olduğu iddia edildi. takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, katıldığı bir TV programında 'dan teklif aldığını açıklarken, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini söyledi. Elis'in teklif aldığı takımı tarif ederken 'Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Devler Ligi takımı olan bir ekip' vurgusu yapması, Fenerbahçe'yi işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

MLS SORUN ÇIKARIYOR

futbolcunun, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Reyes'i takibe alması iddiaları kuvvetlendirdi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" dedi. Tek sorun ligin sahibi MLS'in Honduraslı'yı bırakmak istememesi. Bu sorun aşılırsa Elis, Fenerli olacak.

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