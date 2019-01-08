08 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe salonda çalıştı
Giriş Tarihi: 08.01.2019
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Fenerbahçe, bugünün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin salonunda gerçekleştirdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde başlayan antrenmanda oyuncular, salonda denge ve kuvvet çalışmaları yaptı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile sahada takımdan ayrı özel olarak çalıştı.
Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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