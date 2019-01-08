08 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.01.2019

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını ’da sürdüren , bugünün ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin salonunda gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde başlayan antrenmanda oyuncular, salonda denge ve kuvvet çalışmaları yaptı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile sahada takımdan ayrı özel olarak çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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