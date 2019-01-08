08 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Ersun Yanal farkı

Ersun Yanal farkı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.01.2019

Takımı toparlamak için yeni bir sistem uygulayan Yanal, videolu idmanlar yaptırıyor. Futbolculara hatalarını izleterek düzeltiyor

Teknik direktör , takımı ayağa kaldırmak için Belek'teki antrenmanlarda yeni bir sistem uyguluyor. İşte ayrıntılar: 1- Futbolcuların bütün koşu mesafeleri, pozisyon değiştirmeleri ve nabız durumları antrenman esnasında gps ve drone ile takip ediliyor. Örneğin; bir futbolcunun nabzı 180'e gelince Yanal idmanı durduruyor. Nabzın ideal şartlara inmesi bekleniyor. Nabzı normal seviyeye düşünce çalışma devam ediyor. 2- Oyuncu yanlış pas verdiği anda idmanı durdurup futbolcuya bu görüntü izlettiriliyor. Hangi bölgeye pas vermesi gerektiği gösteriliyor. 3- Doğru pozisyon almakla ilgili de piero'dan yararlanılıyor. Piero futbolcuları sahada o esnada olması gerektiği yerlere çekiyor. Hataları gösteriliyor.

Seminere gitti

Ersun Yanal, Belek'te devam eden 2018-19 MHK Kış Semineri'ne katıldı. Yanal ve idari menajer , Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Başkanı , MHK Başkanı ve hakemler ile bir araya geldi.

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