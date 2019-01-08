Ersun Yanal farkı

Takımı toparlamak için yeni bir sistem uygulayan Yanal, videolu idmanlar yaptırıyor. Futbolculara hatalarını izleterek düzeltiyor

Teknik direktör Ersun Yanal, takımı ayağa kaldırmak için Belek'teki antrenmanlarda yeni bir sistem uyguluyor. İşte ayrıntılar: 1- Futbolcuların bütün koşu mesafeleri, pozisyon değiştirmeleri ve nabız durumları antrenman esnasında gps ve drone ile takip ediliyor. Örneğin; bir futbolcunun nabzı 180'e gelince Yanal idmanı durduruyor. Nabzın ideal şartlara inmesi bekleniyor. Nabzı normal seviyeye düşünce çalışma devam ediyor. 2- Oyuncu yanlış pas verdiği anda idmanı durdurup futbolcuya bu görüntü izlettiriliyor. Hangi bölgeye pas vermesi gerektiği gösteriliyor. 3- Doğru pozisyon almakla ilgili de piero'dan yararlanılıyor. Piero futbolcuları sahada o esnada olması gerektiği yerlere çekiyor. Hataları gösteriliyor.

Seminere gitti



Ersun Yanal, Antalya Belek'te devam eden 2018-19 MHK Kış Semineri'ne katıldı. Yanal ve idari menajer Volkan Ballı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve hakemler ile bir araya geldi.