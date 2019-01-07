07 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Skrtel ve Roman kulüp arıyor

Skrtel ve Roman kulüp arıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.01.2019

Savunmaya Sadık Çiftpınar'ın transfer edilmesi, 'in de gündemde olması, ve Roman Neustadter'in canını sıktı.

Yönetimin yeni teklif yapmasından umudu kesen iki tecrübeli stoperin şimdiden kulüp aramaya başladıkları belirtiliyor. Neustadter'in Rus ve Alman ekipleriyle temasa geçtiği, Skrtel'in ise daha önce kendisini isteyen İskoç ekibi Glasgov Rangers'a haber gönderdiği gelen haberler arasında...
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