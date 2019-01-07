Skrtel ve Roman kulüp arıyor

Savunmaya Sadık Çiftpınar'ın transfer edilmesi, Serdar Aziz'in de gündemde olması, Martin Skrtel ve Roman Neustadter'in canını sıktı.

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Yönetimin yeni teklif yapmasından umudu kesen iki tecrübeli stoperin şimdiden kulüp aramaya başladıkları belirtiliyor. Neustadter'in Rus ve Alman ekipleriyle temasa geçtiği, Skrtel'in ise daha önce kendisini isteyen İskoç ekibi Glasgov Rangers'a haber gönderdiği gelen haberler arasında...