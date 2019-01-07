07 Ocak 2019, Pazartesi
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Ozan Tufan: "Geri döneceğim"
Giriş Tarihi: 06.01.2019
Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Fenerbahçe defterini kapatmadığını söyledi.
Genç oyuncu, "Herkes bilsin ki ben kimseye saygısızlık yapmadım. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Sözleşmem 2020'de sona eriyor. Burada sergileyeceğim iyi performansla geri dönüp, Fenerbahçe ile tekrar sözleşme uzatabileceğimi düşünüyorum" dedi. Ozan, 8 aydır futboldan uzak kaldığını da belirterek, "Açıkçası suçu kendimde buluyorum. Bundan sonra işime dört elle sarılacağım. Bundan sonra farklı, daha hırslı ve futbola aç bir Ozan göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
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