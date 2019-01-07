Freyden daha çok gol sözü

Michael Frey kampta FB TV’nin sorularını yanıtladı.

İsviçreli forvet, "Gol atmak için buradayım. Her gün idmanda bunun için çalışıyorum. Şu an 5 golüm var. Daha da fazla gol atmak istiyorum. Ligde kesinlikle yukarı sıralara çıkmamız gerekiyor. Türkiye Kupası'nı da kazanabiliriz. Avrupa Ligi de bizim için bir şans" dedi.