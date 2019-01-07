07 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Frey'den daha çok gol sözü

Freyden daha çok gol sözü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.01.2019

Michael kampta FB TV’nin sorularını yanıtladı.

İsviçreli forvet, "Gol atmak için buradayım. Her gün idmanda bunun için çalışıyorum. Şu an 5 golüm var. Daha da fazla gol atmak istiyorum. Ligde kesinlikle yukarı sıralara çıkmamız gerekiyor. 'nı da kazanabiliriz. Avrupa Ligi de bizim için bir şans" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fabregasta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı Fabregas'ta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı
Ali Koçtan taraftarı heyecanlandıran açıklama! Ali Koç'tan taraftarı heyecanlandıran açıklama!
Yönetimden Ersun Yanala: İkisinden birini seç Yönetimden Ersun Yanal'a: İkisinden birini seç
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör