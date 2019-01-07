Freyden daha çok gol sözü

07 Ocak 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Frey'den daha çok gol sözü
Giriş Tarihi: 06.01.2019
Michael Frey kampta FB TV’nin sorularını yanıtladı.
İsviçreli forvet, "Gol atmak için buradayım. Her gün idmanda bunun için çalışıyorum. Şu an 5 golüm var. Daha da fazla gol atmak istiyorum. Ligde kesinlikle yukarı sıralara çıkmamız gerekiyor. Türkiye Kupası'nı da kazanabiliriz. Avrupa Ligi de bizim için bir şans" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!