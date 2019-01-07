07 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Skov'a Ajax talip oldu

Skova Ajax talip oldu
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.01.2019

’ın gözdesi Danimarkalı Robert Skov için Ajax devreye girdi.

basını, Hakim Ziyech için teklifler alan kırmızıbeyazlı ekibin Faslı yıldızı istediği fiyata satması halinde Skov için Kopenhag ile temasa geçeceğini yazdı. Bu sezon 18 gol, 4 asist üreten 22 yaşındaki Skov, Yanal'ın gözdelerindendi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fabregasta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı Fabregas'ta flaş gelişme! Transfer için yola çıktı
Ali Koçtan taraftarı heyecanlandıran açıklama! Ali Koç'tan taraftarı heyecanlandıran açıklama!
Yönetimden Ersun Yanala: İkisinden birini seç Yönetimden Ersun Yanal'a: İkisinden birini seç
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör