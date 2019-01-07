Skova Ajax talip oldu

07 Ocak 2019, Pazartesi
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Skov'a Ajax talip oldu
Giriş Tarihi: 06.01.2019
Ersun Yanal’ın gözdesi Danimarkalı Robert Skov için Ajax devreye girdi.
Hollanda basını, Hakim Ziyech için teklifler alan kırmızıbeyazlı ekibin Faslı yıldızı istediği fiyata satması halinde Skov için Kopenhag ile temasa geçeceğini yazdı. Bu sezon 18 gol, 4 asist üreten 22 yaşındaki Skov, Yanal'ın gözdelerindendi.
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