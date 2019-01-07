07 Ocak 2019, Pazartesi

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko Khimki'ye konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Khimkiye konuk oluyor
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

, 'nin 17. haftasında yarın deplasmanda 'nın Khimki takımıyla karşı karşıya gelecek.

Başkent Moskova'da Mytishchi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Tecrübeli başantrenör yönetiminde bu sezon 'nde çok etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, üst üste son 12 maçını kazandı.

, geride kalan 16 karşılaşmada elde ettiği 15 galibiyetle lider durumda bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise haftaya averajla 12. sırada giriyor.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 5 karşılaşma sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BASKETBOL HABERLERİ
Beşiktaş Sompo Japan Fransa deplasmanında Beşiktaş Sompo Japan Fransa deplasmanında
Anadolu Efes Litvanya deplasmanında Anadolu Efes Litvanya deplasmanında
Timberwolvesta Thibodeaunun görevine son verildi Timberwolves'ta Thibodeau'nun görevine son verildi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör