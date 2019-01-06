06 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Manolo Gabbiadini girişimi

Manolo girişimi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.01.2019

İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen 'yi bir süre önce listesine alan F.Bahçe, İtalyan oyuncunun transferinde oldukça umutlandı

Southampton'da satış listesine konan 27 yaşındaki forvet için nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin, oyuncunun menajeri ile birkaç gün içinde görüşeceği belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
İşte Serdar Azizin yeni takımı İşte Serdar Aziz'in yeni takımı
Fenerbahçeden flaş açıklama! Serdar ve Tolgay... Fenerbahçe'den flaş açıklama! Serdar ve Tolgay...
Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor! Fenerbahçe yıldız ismin transferini bitiriyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör