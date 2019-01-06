Manolo Gabbiadini girişimi

İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen Manolo Gabbiadini'yi bir süre önce listesine alan F.Bahçe, İtalyan oyuncunun transferinde oldukça umutlandı

Southampton'da satış listesine konan 27 yaşındaki forvet için nabız yoklayan sarı-lacivertlilerin, oyuncunun menajeri ile birkaç gün içinde görüşeceği belirtildi.