07 Ocak 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Jailson'dan destek çağrısı

Fenerbahçeli Jailsondan destek çağrısı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

'nin orta saha oyuncusu Jailson, sarı-lacivertli taraftarlardan ligin için destek istedi.

Jailson, Kulübünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülü mesajında taraftarlara çağrıda bulunarak, "Ligin için bu hazırlık döneminde çok sıkı çalıştığımızı ve istediğimiz sonuçları alıp Fenerbahçe'yi bu durumdan çıkartmak için tüm taraftarımızın desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

futbolcu, sözlerini Türkçe "İnan Fener" diyerek tamamladı.

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