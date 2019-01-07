08 Ocak 2019, Salı
BİZE ULAŞIN
Sadık Çiftpınar Ümraniyespor maçında sahada
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019
Fenerbahçe'ye devre arasında Yeni Malatyaspor'dan transfer olan Sadık Çiftpınar'ın, sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası'nda oynayacağı Ümraniyespor maçında sahada olması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Evkur Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği ve Malatya ekibinde Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bursaspor müsabakasında kırmızı kart gören Sadık Çiftpınar, iki maçlık cezasını tamamladı. 26 yaşındaki stoper, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda Ümraniyespor karşısında forma giyebilecek.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!