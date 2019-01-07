08 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Sadık Çiftpınar Ümraniyespor maçında sahada

Sadık Çiftpınar Ümraniyespor maçında sahada
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 Giriş Tarihi: 07.01.2019

'ye devre arasında 'dan olan 'ın, sarı-lacivertli ekibin 'nda oynayacağı Ümraniyespor maçında sahada olması bekleniyor.

'nin Evkur 'dan ettiği ve Malatya ekibinde 'in 17. haftasında oynanan müsabakasında gören , iki maçlık cezasını tamamladı. 26 yaşındaki stoper, 'ın şans vermesi durumunda Ümraniyespor karşısında forma giyebilecek.
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