Sıradaki Khimki
THY Avrupa Ligi’nde lider durumdaki F.Bahçe Beko, bugün Rus ekibi Khimki’ye konuk olacak. Üst üste 12 maçını kazanan Kanarya’nın hedefi seriyi sürdürmek
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında bugün deplasmanda Rusya'nın Khimki takımıyla karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'da Mytishchi Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çok etkili bir performans gösteren sarı-lacivertliler, üst üste son 12 maçını kazandı. Fenerbahçe Beko, geride kalan 16 karşılaşmada elde ettiği 15 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Ligde 6 galibiyet ve 10 mağlubiyeti bulunan Khimki ise haftaya averajla 12. sırada giriyor. İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan son 5 karşılaşma sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.
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