06 Ocak 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Emre Mor için takas teklifi aldık

Emre Mor için takas teklifi aldık
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.01.2019

Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe , için 'den takas teklifi aldıklarını açıkladı.

, "Bizim için kabul edilme şansı olmayan bir teklifti. Yetkililere kendi düşüncelerimizi aktardık. Bekliyoruz" dedi. 'nin için kiralama konusunda çalışmaları sürdürdüğü belirtiliyor.
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