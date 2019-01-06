06 Ocak 2019, Pazar
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Emre Mor için takas teklifi aldık
Giriş Tarihi: 06.01.2019
Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minabres, Emre Mor için Türkiye'den takas teklifi aldıklarını açıkladı.
Minabres, "Bizim için kabul edilme şansı olmayan bir teklifti. Yetkililere kendi düşüncelerimizi aktardık. Bekliyoruz" dedi. Fenerbahçe'nin Emre Mor için kiralama konusunda çalışmaları sürdürdüğü belirtiliyor.
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