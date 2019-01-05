05 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kamp çalışmaları sürüyor

Fenerbahçede kamp çalışmaları sürüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.01.2019

Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan , çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör yönetiminde yapılan akşam antrenmanı koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada 3 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile idman tamamlandı. Antrenmanda U21 Takımı da yer aldı.

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