Fenerbahçede kamp çalışmaları sürüyor

Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan akşam antrenmanı koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada 3 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile idman tamamlandı. Antrenmanda U21 Takımı da yer aldı.