Fenerbahçede kamp çalışmaları sürüyor

05 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de kamp çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 05.01.2019
Sezonun ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Fenerbahçe, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan akşam antrenmanı koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada 3 grup halinde dönüşümlü yapılan hücum ve defans organizasyonları ile idman tamamlandı. Antrenmanda U21 Takımı da yer aldı.
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