Antalya’da yüksek tempo

Sabah salonda akşam da açık sahada ça-lı şarak günü çift idmanla tamamlayan Fene-r bahçe’de tempo her geçen gün yükseliyo

Sezonun 2. yarısı için Antalya Belek'te kamp yapan Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirdi. Akşam çalışması ise açık sahada yapıldı. Akşam yapılan antrenmanda yüksek tempoda çalışan Fenerli futolcular zaman zaman neşeli dakikalar da yaşadılar. F.Bahçe, bugün de Antalya kampında çift antrenman yapacak.