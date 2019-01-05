05 Ocak 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Antalya’da yüksek tempo

Antalya’da yüksek tempo
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.01.2019 Giriş Tarihi: 04.01.2019

Sabah salonda akşam da açık sahada ça-lı şarak günü çift idmanla tamamlayan Fene-r bahçe’de tempo her geçen gün yükseliyo

Sezonun 2. yarısı için Belek'te kamp yapan , günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde kamp yapılan otelin salonunda gerçekleştirdi. Akşam çalışması ise açık sahada yapıldı. Akşam yapılan antrenmanda yüksek tempoda çalışan Fenerli futolcular zaman zaman neşeli dakikalar da yaşadılar. F.Bahçe, bugün de Antalya kampında çift antrenman yapacak.

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