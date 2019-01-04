04 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları

Fenerbahçede ikinci yarı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.01.2019

, 'in ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör yönetiminde kamp yapılan otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen akşam idmanının koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların top kapma ve pas çalışmasının ardından hücum ve defans organizasyonları yaparak idmanı tamamladığı aktarıldı.

, hazırlıklarına yarın devam edecek.


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