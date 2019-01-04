04 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Atiker Konyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Atiker Konyasporda ikinci yarı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.01.2019

ekiplerinden , sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

'un kamptaki basına açık ilk antrenmanında futbolcular, koşu ve pas çalışmasının ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Yeşil-beyazlı takımda tedavisi süren Uğur Demirok ise salonda çalıştı.

Atiker Konyaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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