Volkan Demirele özür işkencesi

Volkan Demirel'e özür işkencesi
Zorla özür diletilen Volkan Demirel’in çektiği acı adeta gözlerinden okundu. Yönetime tepki yağdı...
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel dün Başkan Ali Koç ve asbaşkan Semih Özsoy'dan bir basın toplantısıyla özür diledi ve hemen arkasından affedildi.
AĞLAMAKLI OLDU
Ancak Volkan Demirel'in özür konuşmasını yaparken çok zorlandığı ve konuşmasının son bölümünde ağlamaklı olduğu gözlerden kaçmadı. NEDEN BİR
TEK VOLKAN
Hem Volkan'ın bu durumu hem de konuşmanın yapıldığı mekan taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Taraftarlar sanal alemde, "Takım kaptanına böyle bir yerde mi özür diletilir. Üstelik zorla özür diletiyorlar. Aatıf ve Dirar affedilirken özür dilemeleri istendi mi" ifadelerini kullandılar.
YANLIŞ YAPTILAR
Başka yorumlarda ise "Başkan ve yönetim böyle bir olayı Volkan'a çok görmeliydi. Volkan küçülmedi. Onlar küçüldü" denildi.
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