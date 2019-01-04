04 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Volkan Demirel'e özür işkencesi

Volkan Demirele özür işkencesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 03.01.2019

Zorla özür diletilen ’in çektiği acı adeta gözlerinden okundu. Yönetime tepki yağdı...

kaptanı dün Başkan ve asbaşkan Semih Özsoy'dan bir basın toplantısıyla özür diledi ve hemen arkasından affedildi.

AĞLAMAKLI OLDU

Ancak Volkan Demirel'in özür konuşmasını yaparken çok zorlandığı ve konuşmasının son bölümünde olduğu gözlerden kaçmadı. NEDEN BİR

TEK VOLKAN

Hem Volkan'ın bu durumu hem de konuşmanın yapıldığı mekan taraftarların büyük tepkisine neden oldu. Taraftarlar sanal alemde, "Takım kaptanına böyle bir yerde mi özür diletilir. Üstelik zorla özür diletiyorlar. Aatıf ve Dirar affedilirken özür dilemeleri istendi mi" ifadelerini kullandılar.

YANLIŞ YAPTILAR

Başka yorumlarda ise "Başkan ve yönetim böyle bir olayı Volkan'a çok görmeliydi. Volkan küçülmedi. Onlar küçüldü" denildi.

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