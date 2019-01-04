04 Ocak 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Savunmaya Ruben Vezo

Savunmaya Ruben Vezo
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019

, ’nın Portekizli stoperi için atağa geçti

SAvunmasını güçlendirmek isteyen , 'da forması gyen 'yu listesine aldı.

ÇABUKLUĞU EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

24 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ruben Vezo çabukluğu ve top tekniği ile dikkat çekiyor. Bonservis bedeli ise 5 milyon Euro civarında.

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