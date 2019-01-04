04 Ocak 2019, Cuma
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SAvunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, La Liga'da Valencia forması gyen Ruben Vezo'yu listesine aldı.
Savunmaya Ruben Vezo
Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 Giriş Tarihi: 03.01.2019
Fenerbahçe, Valencia’nın Portekizli stoperi Ruben Vezo için atağa geçti
SAvunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, La Liga'da Valencia forması gyen Ruben Vezo'yu listesine aldı.
ÇABUKLUĞU EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ
24 yaşında ve 1.82 boyunda olan Ruben Vezo çabukluğu ve top tekniği ile dikkat çekiyor. Bonservis bedeli ise 5 milyon Euro civarında.
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